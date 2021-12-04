Элиста, 4 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Калмыкии планируют искусственно пополнять запасы подземных вод, что улучшит качество питьевой воды для водоснабжения в Элисте. О намерении реализовать проект сообщил глава республики Бату Хасиков.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Вода

Совместно с учёными начата работа на базе Троицкого месторождения подземных вод. На первом этапе здесь пробурили наблюдательные скважины, установили необходимое оборудование. За короткий срок удалось получить неплохие экспериментальные данные.

«Ожидаем заключение экспертов до конца года и есть надежда, что в Калмыкии появится одобренная и научно подтвержденная технология искусственного пополнения запасов подземных вод — строительство системы колодцев в руслах балок для фильтрации паводковой воды», — отметил глава Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время лишь 7,4% жителей Республики Калмыкия обеспечены качественной питьевой водой. Полностью решить вопрос с подачей чистой воды населению предполагается в течение десяти лет.