Вашингтон, 4 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В 2014 году Украина потеряла полуостров Крым из-за своего большого желания вступить в Евросоюз. Такое мнение 4 декабря высказала научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая в своей статье для журнала National Interest.

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«Крым вернулся в состав России из-за возможности активной интеграции Украины в Европейский союз после парафирования соглашения об ассоциации страны с ЕС», — говорится в ее статье.

Кроме того, Снеговая добавила, что, по ее мнению, семь лет назад очерченная Россией «красная линия» не была связана с возможностью вступления Киева в НАТО.

«Вряд ли есть вариант, предполагающий независимое существование Украины, который удовлетворил бы Кремль», — также утверждает в своей статье научный сотрудник Атлантического совета и отмечает, что с течением времени «аппетиты Кремля» якобы будут увеличиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря бывший советник в конгрессе США Ариэль Коэн заявил в своей статье для журнала Newsweek, что Украина в 2014 году отдала России Крым и Черноморский флот добровольно.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.