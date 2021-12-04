Москва, 4 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. На прошедшей неделе 37 летательных аппаратов иностранных государств (31 самолёт-разведчик и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 3 декабря опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители Су-30

Истребители дежурных сил ПВО два раза вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 132 лётные смены на 38 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили около 600 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели около 500 практических мероприятий на 35 полигонах. Десантниками было выполнено около трёх тысяч прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа в войска были поставлены боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортёры БТР-82А.

Как сообщало ИА REGNUM, российские истребители поднимались для сопровождения самолётов-разведчиков США RC-135 и CL-600 «Артемис» над Чёрным морем.