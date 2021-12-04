Бишкек, 4 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Киргизские власти предлагают создать в Бишкеке исследовательский центр по изучению процессов, происходящих в Афганистане. Об этом заявил глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев на заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

Afghanistan Matters Афганистан

По словам руководителя киргизского внешнеполитического ведомства, его создание позволило бы своевременно вырабатывать рекомендации по реагированию на происходящие в Афганистане события.

Также высокопоставленный чиновник подтвердил готовность киргизского правительства продолжить оказывать Афганистану гуманитарную помощь.

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