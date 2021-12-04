Москва, 4 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Три российских индустриальных парка в 2021 году смогут получить финансовую поддержку от государства. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

В соответствии с документом индустриальный парк «Грабцево» в Калужской области получит 560,4 млн рублей, а парк «Краснодар» в Краснодарском крае — 20,9 млн рублей.

Предполагается, что средства пойдут на создание и модернизацию объектов транспортной и коммунальной инфраструктуре для резидентов. Источниками компенсации расходов станут уплаченные резидентами федеральные налоги и ввозные таможенные пошлины.

Кроме того, распоряжение предполагается увеличение финансовой поддержки индустриального парка «Узловая» в Тульской области в 2021 году. Дополнительный объём средств составит 127,7

Индустриальные парки — это специальные площадки, подготовленные для реализации производственных проектов. В России уже действует более 180 парков и ещё более 100 находятся на этапе создания.

Читайте также:Два индустриальных парка в Верхневолжье получат инженерную инфраструктуру