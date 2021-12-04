Берлин, 4 декабря, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В основную программу международного кинофестиваля Webfest Berlin вошли 27 сериалов, включая четыре российских проекта. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

(сс) geralt Кинофестиваль

Фестиваль Webfest Berlin в 2021 году пройдёт в онлайн-формате с 13 по 15 декабря. Организаторы смотра получили около 2 тысяч заявок на участие из 60 стран. В основную конкурсную программу вошло 27 проектов.

Отечественный кинематограф будет представлены на смотре сериалами «Струны» (категория «Драма»), «Секреты семейной жизни», «Полицейский с YouТюба» (оба в категории «Комедия»), а также проектом «Кибердеревня» (в общей категории для научно-популярных, фантастических и хоррор-проектов).

Webfest Berlin проводится с 2015 года. Этот фестиваль стал одним из первых в мире международных смотров веб-сериалов. Также в рамках фестиваля проходят круглые столы с участием представителей мировой киноиндустрии.