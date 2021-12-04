Москва, , 09:12 — REGNUM Подтверждение суверенного кредитного рейтинга России агентством Fitch на уровне «BBB» со стабильным прогнозом позитивно оценивает Министерство финансов РФ. Об этом 4 декабря рассказал журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы позитивно оцениваем сегодняшнее решение агентства Fitch Ratings о подтверждении суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации на уровне BBB со стабильным прогнозом», — сказал он.

Также Силуанов утончил, что Fitch назвало факторами, которые обусловили такое решение агентства самый низкий уровень государственного долга РФ среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов, а также надежную макроэкономическую конструкцию, которая была выстроена российским правительством и Банком России.

«Сочетание указанных факторов является залогом устойчивости российской экономики перед лицом потенциальных внешних шоков», — добавил глава Минфина РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом.