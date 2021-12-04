Ростов-на-Дону, , 09:07 — REGNUM Власти Ростовской области до 2024 года хотят ввести 15,7 тыс. школьных мест. Об амбициозных планах было заявлено на заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» и совета Общественной палаты Ростовской области.

Школа Дарья Драй © ИА REGNUM

На Дону за последние пять лет число обучающихся увеличилось на 41 тыс. человек. В настоящее время односменная работа школ налажена в 27 муниципальных образованиях. Учебный процесс в 250 школах Ростовской области осуществляется в две смены. На двухсменный график переведено 74 тыс. школьников.

Планы донских властей по строительству, реконструкции и ремонту школ в целях увеличения числа школьных мест достаточно амбициозны. До 2024 года включительно планируется ввести 15 735 мест в образовательных учреждениях. Решением вопроса обеспеченности школами активно занимаются пока в 14 муниципальных образованиях Ростовской области.