Южно-Сахалинск, 4 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Возможность аренды острова Шумшу, который расположен на севере Курильской гряды, для производства водорода с помощью энергии ветра рассматривает компания из Дании Copenhagen Infrastructure Partners. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Nac.gov.ru Валерий Лимаренко

Как отметил в интервью РБК глава Сахалина, у компании имеется готовый проект со своими технологиями, в который она может вложить $2−2,5 млрд.

«Они хотят производить 1,5 ГВт, 120 тыс. т водорода. Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер (для строительства генерации)», — сказал он.

Кроме того, Лимаренко уточнил, что компания собирается продавать произведенный ею водород в Японию, ранее заявлявшую о своем интересе к этому виду топлива.

«Это исконно российские (Северные Курильские) острова, поэтому нет никаких препятствий к выстраиванию долгосрочных торговых отношений в сфере производства водорода и водородной энергетики», — добавил он.

При этом Лимаренко указал, что все это еще не значит, что такой проект состоится, однако по нему «идут серьезные переговоры».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября вице-мэр столицы Владимир Ефимов заявил, что мэрия Москвы старается не допустить перекладывания «зелёной» проблематики на плечи потребителей.