Чита, , 09:01 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 89 309 (+319 за сутки). Вместе с тем 75 700 пациентов (+418 за минувшие сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1962 человека (+10 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 174 находятся в тяжёлом состоянии (-9 за сутки), 66 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за сутки).

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