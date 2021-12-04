Циолковский, Амурская область, 4 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Специалисты космодрома «Восточный» модернизировали несколько систем на стартовом комплексе в рамках подготовки к запуску автоматической миссии к Луне. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Алексей Кондратов aex.ru АМС «Луна-25»

Подготовка к старту миссии «Луна-25» потребовала модернизации сразу нескольких систем. Специалисты модернизировали системы управления технического оборудования и обеспечения температурного режима.

Также проводится модернизация системы термостатирования высокого давления. Эта операция потребовалась для обеспечения более точного температурного режима, чем при обычных запусках. Автономные испытания модернизированных систем должны завершиться до 6 декабря текущего года.

«Луна-25» станет первой российской миссией к Луне в постсоветский период отечественной истории. В состав миссии войдут орбитальный аппарат и спускаемый модуль, который должен будет совершить посадку в районе южного полюса Луны. Запуск запланирован на июль 2022 года.