Габороне, , 08:47 — REGNUM Несколько первых выявленных в Ботсване случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» касались дипломатов, которые прибыли из ЕС. Об этом заявил ботсванский президент Мокветси Масиси 3 декабря в интервью телеканалу CNN.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Глава республики уточнил, что заразившиеся дипломаты проехали через ряд других государств прежде, чем попасть на территорию Ботсвану. Вместе с тем Масиси отметил, что ученые пока не могут установить источник нового варианта SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире случаи заражения штаммом «Омикрон» были впервые выявлены в Ботсване. По утверждению властей республики, первыми зарегистрированными носителями стали четыре иностранца, которые прибыли на ботсванскую территорию «с дипломатической миссией» 7 ноября. Через несколько дней указанные лица покинули эту африканскую страну.

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