Москва, , 08:46 — REGNUM По данным Росстата, в III кв. 2021 г. число граждан РФ с доходами ниже границы бедности снизилось до 16 млн — это 11% населения. По итогам III кв. число людей, чьи доходы находятся ниже границы бедности, уменьшилось на 2,8 млн.

Отмечается, что такая динамика связана с увеличением среднедушевых номинальных доходов населения на 15,5%. При этом число занятого населения за указанный период возросло на 2,6% — до 72,2 млн человек.

-Стоит отметить, что Росстат впервые определил «границу бедности» — новое понятие было введено правительством РФ в конце прошлого месяца. Граница бедности за III квартал рассчитана на отметке 11 970 руб. для всего населения.

При расчёте показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности».