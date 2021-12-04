Неклиновский район, Ростовская область, 4 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Ростовской области на складе вспыхнул крупный пожар, с которым огнеборцам удалось оперативно справиться. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

61.mchs.gov.ru Пожар

Возгорание произошло в складском помещении, расположенном в селе Покровское Неклиновского района. Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 9:50 мск. Спустя восемь минут удалось локализовать пожар, в 10:03 мск была объявлена ликвидация возгорания. Площадь, пройденная огнём, составила 200 кв. метров.

На месте работали пять человек и две единицы техники. Пострадавших нет.