Москва, , 08:42 — REGNUM Ввести дополнительные льготы для участников государственно-частного партнерства (ГЧП) в области строительства аэропортовых комплексов предложил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Сергей Гаврилов Duma.gov.ru

«Как один из авторов закона о государственно-частном партнерстве, считаю, что пришло время изменить отношение к такому виду сотрудничества. Предлагаю ввести дополнительные льготные условия для участников ГЧП, использовать передовой опыт ГЧП для привлечения якорных инвесторов», — сказал Гаврилов.

Речь идет, в том числе об иностранных партнерах, имеющих большой опыт строительства в короткие сроки аэропортовых комплексов.

«Разумным будет привлечение иностранных консультантов также для создания сопутствующей инфраструктуры (гостиничные комплексы, автостоянки и так далее), которая даст до 70% выручки аэропорту», — отметил парламентарий.

На фоне последствий пандемии коронавируса следует сохранить авиационные перевозки, а также обеспечить привлечение в авиакомпании российской авиационной техники.

«Нам нужны серьезные федеральные бюджетные вливания, для того чтобы компенсировать авиакомпаниям их потери и обеспечить снижение цен на аэропортовое обслуживание», — сказал Гаврилов.

Кроме того, по его мнению, следует проработать отдельные меры по финансированию субсидирования лизинга авиационных российских судов, открытия станций технического обслуживания по всей стране.

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