Берлин, , 08:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Германии зафиксировали заражение коронавирусом 64 510 человек, при этом общее число случаев COVID-19 превысило 6 млн и достигло 6 млн 116 тыс. 70, свидетельствуют данные института Роберта Коха.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

За сутки в стране от COVID-19 скончались 378 человек, всего в стране умерли 102 946 пациентов с COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены в 38 странах. При в ВОЗ отметили, что вариант коронавируса «Дельта» на сегодняшний день остаётся доминирующим в мире.