Москва, , 08:33 — REGNUM Правительство России рассматривает возможность ограничения использования личных авто в пользу общественного транспорта в ближайшие 15 лет. 4 декабря об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на транспортную стратегию России.

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

В конце ноября 2021 года правительство РФ сообщило об утверждении транспортной стратегии до 2035 года. Документ носит рамочный характер, однако в нём предусмотрен ряд мероприятий, которые могут оказать непосредственное влияние на автовладельцев.

Одной из целей развития транспортной системы в России до 2035 года является снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В документе отмечается, что 82% вредных выбросов приходится на вещества, образующиеся при стирании дорожного покрытия и составных частей автомобиля. Таким образом, даже широкое распространение более экологически чистых видов транспорта не сможет решить эту проблему.

«Поэтому в правительстве говорят о необходимости ограничить использование личных авто, пересаживая их владельцев на общественный транспорт», — отмечает издание.

В частности, такие ограничения могут устанавливаться путём введения экологических зон, куда нельзя будет въезжать автомобилям с высоким уровнем выбросов вредных веществ.

Также в стратегии говорится о необходимости развития инфраструктуры для автомобилей на альтернативных видах топлива. Предполагается, что к 2035 году в европейской части страны будет создана сеть заправок для электромобилей.