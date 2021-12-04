Вашингтон, , 08:32 — REGNUM На протяжении последних дней Россия и США смогли достичь некоторых успехов в решении вопроса о выдаче дипломатических виз. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

Виза в США Zboralski

По словам представителя Госдепа, которые приводит ТАСС, посольство США в России имеет решающее значение для дипломатии и потому продолжается работа в этом направлении.

«Это текущие вопросы, которыми мы продолжаем заниматься. В последние дни мы достигли прогресса по двусторонним вопросам и надеемся продолжать двигаться в этом направлении», — сказал он.

При этом представитель Госдепа уточнил, что российская и американская стороны продолжают обсуждение вопроса о выдаче виз дипломатам.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в самое ближайшее время могут состояться видеопереговоры на высочайшем уровне между США и Россией.