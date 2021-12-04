Бишкек, , 08:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости развивать диалог с новыми властями Афганистана, что поможет достижению скорейшего мира и стабильности в этой стране и позволит реализовать совместно с ней крупные проекты. Об этом он заявил в опубликованном 4 декабря, накануне начала визита в Казахстан, интервью газете «Казахстанская правда».

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

По мнению Мирзиёева, если не будут приняты скоординированные действенные меры, ситуация в Афганистане может угрожать региональной безопасности ещё долгое время.

Шавкат Мирзиёев «Достижение скорейшего мира и стабильности в этой стране откроет ей путь к развитию, а также новые стратегические возможности для реализации крупных экономических, энергетических проектов регионального и международного значения».

Президент Киргизии подчеркнул, что географически выгодное расположение Афганистана, являющегося естественным наземным мостом между Евразией и Южной Азией, Восточной и Западной Азией, «определяет его важное значение в продвижении трансрегиональной взаимосвязанности». А экономическое восстановление Афганистана «является непременным условием обеспечения здесь устойчивого и долгосрочного мира».

Шавкат Мирзиёев «Для недопущения эскалации ситуации необходимо развивать диалог с новыми властями, продолжать оказывать социально-экономическое и гуманитарное содействие афганскому народу. Крайне важно не допустить масштабного гуманитарного кризиса в этой стране, её международной изоляции».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5−6 декабря посетит Казахстан с государственным визитом.

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