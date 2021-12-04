Президент Узбекистана: с новыми властями Афганистана надо развивать диалог
Бишкек, 4 декабря, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости развивать диалог с новыми властями Афганистана, что поможет достижению скорейшего мира и стабильности в этой стране и позволит реализовать совместно с ней крупные проекты. Об этом он заявил в опубликованном 4 декабря, накануне начала визита в Казахстан, интервью газете «Казахстанская правда».
По мнению Мирзиёева, если не будут приняты скоординированные действенные меры, ситуация в Афганистане может угрожать региональной безопасности ещё долгое время.
Президент Киргизии подчеркнул, что географически выгодное расположение Афганистана, являющегося естественным наземным мостом между Евразией и Южной Азией, Восточной и Западной Азией, «определяет его важное значение в продвижении трансрегиональной взаимосвязанности». А экономическое восстановление Афганистана «является непременным условием обеспечения здесь устойчивого и долгосрочного мира».
Как сообщало ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5−6 декабря посетит Казахстан с государственным визитом.