Киев, , 08:25 — REGNUM Украина отказалась от Крыма в 2014 г. из-за желания стать членом Евросоюза (ЕС). Об этом в статье для американского журнала The National Interest наисала научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая.

Она отметила, что крымский полуостров вернулся в состав РФ «из-за возможности активной интеграции Украины в ЕС после парафирования соглашения об ассоциации страны с ЕС». При этом, по мнению автора, 7 лет «красная линия», которую очертила РФ, не была связана с вероятным вступлением Украины в НАТО.

Ранее экс-советник в конгрессе США Ариэль Коэн в статье для Newsweek отметил, что Украина добровольно отдала Крым и Черноморский флот России в 2014 г. А экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал об «исторических причинах» потери Крыма Киевом.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

В марте 2014 г. в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью РФ. На референдуме большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.