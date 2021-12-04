Ростов-на-Дону, , 08:24 — REGNUM Жительница Ростова-на-Дону перевела мошенникам под предлогом инвестирования более 2,5 млн рублей. Девушка обратилась в полицию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского управления МВД России.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Ростовчанке позвонили с неизвестного номера и предложили выгодно вложить сбережения в проведение валютных операций на биржевых площадках. Потерпевшая в надежде заработка открыла брокерский счёт и стала перечислять на него деньги. Финансовые операции она проводила в течение нескольких месяцев.

Однако когда решила забрать заработанную прибыль, то личный кабинет оказался заблокированным. Девушка потеряла более 2,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.