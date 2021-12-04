Афины , , 08:24 — REGNUM Cрок между введением второй и третьей прививок от коронавирусной инфекции в Греции сокращен с полугода до трех месяцев, заявил генеральный секретарь греческой службы первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус 3 декабря на брифинге.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Такое решение принял национальный комитет по вакцинации республики из-за появления нового штамма SARS-CoV-2 «Омикрон». Фемистоклеус также сообщил, что до трех месяцев уменьшен срок для прививки после перенесенного СOVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря государственный совета Греции признал соответствующей конституции обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

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