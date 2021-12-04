Дубай, ОАЭ, , 08:22 — REGNUM Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл действующему чемпиону миру по шахматам Магнусу Карлсену из Норвегии в шестой партии матча за мировую шахматную корону, который проходил в Дубае. Об этом 4 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шахматы Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский шахматист играл черными и сдался на 136-м ходу.

При этом в матче, который длился более восьми часов, был установлен рекорд продолжительность игры. Предыдущий был установлен в 1978 году в матче между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, и составлял 7 часов 45 минут.

В то же время, все пять предыдущих матчей закончились с ничейным результатом и теперь счет стал 3,5:2,5 в пользу действующего чемпиона мира. Следующая партия состоится позднее 4 декабря и в ней Непомнящий будет играть белыми.

Отметим, матч за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы в случае, если по их итогам будет зафиксирована ничья, победитель определяется на тай-брейке.