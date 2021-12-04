Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 4 декабря, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё двое пострадали в результате столкновения машины скорой помощи с локомотивом в городе Комсомольск-на-Амуре. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Хабаровскому краю.

Железнодорожный переезд

По предварительной информации, столкновение автомобиля скорой помощи с локомотивом произошло на на регулируемом железнодорожном переезде недалеко от населённого пункта Новый мир. в результате ДТП пострадали три человека, один из них скончался от полученных травм, двое пострадавших были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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