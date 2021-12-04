Нью-Йорк, США, , 08:19 — REGNUM Распространение коронавируса со штаммом «Омикрон» может замедлить темпы восстановления мировой экономики. Об этом 3 декабря сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на онлайн-форуме Reuters Next.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева (сс) Friends of Europe

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«Новый штамм, который может распространиться очень быстро, в состоянии подорвать доверие. И в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения сделанных нами в октябре прогнозов роста мировой экономики», — сказала она.

По словам Георгиевой, признаки замедления появились ещё до того, как стало известно о новой мутации, но сейчас прогнозы укрепились. Глава МВФ отметила, что большее влияние на общемировые темпы оказывают потрясения в двух странах — Китае и США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в последнем обзоре «Перспективы развития мировой экономики» фонд прогнозировал рост мировой экономики на уровне 5,9% в 2021 году и 4,9% в 2022 году. Пересмотр в сторону понижения произошёл после того, как начал распространяться коронавирус со штаммом «Дельта».

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