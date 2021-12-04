Иркутск, , 08:14 — REGNUM Попавший в зону сильного обледенения самолёт S7 чудом смог долететь до Иркутска. Авиаинцидент произошёл накануне, 3 декабря. Как сообщает телеграм-канал svodka138, A321 вылетел из Магадана в Новосибирск, но почти сразу после взлёта обледенел (что привело к отключению автопилота) и стал падать в прямом смысле.

Самолет Pezibear

К счастью, экипажу удалось стабилизировать полёт. Судя по обнародованной записи переговоров диспетчера с капитаном судна, все участники ЧС проявили невероятную выдержку. Пилотам приходилось выводить самолёт из крена, бороться с болтанкой, переходить на ручное управление. Поскольку датчик скорости отказал, скорость приходилось высчитывать.

«Кто-то может сказать, что это всего лишь работа пилотов, нет, это выдержка, профессионализм и стальные нервы!», — отмечает автор публикации.

Тм временем, пресс-служба авиакомпании отмечает, что перед вылетом из Магадана борт прошел противообледенительную обработку, метеоусловия для взлета соответствовали допустимым.

S7 Airlines не исключает вероятности того, что противообледенительная обработка судна в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Из-за этого обледенение могло образоваться еще до взлета.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2021 года при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождём, ледяной дождь) потерпел крушение транспортный самолёт Ан-12,принадлежавший «Авиакомпании Гродно».

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