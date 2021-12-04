Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Усилия по углублению сотрудничества в сфере обороны обсуждались в рамках телефонного разговора главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Японии Нобуо Киси, 3 декабря сообщили в пресс-службе минобороны США.

Флаги США и Японии U.S. Marine Corps

Стороны договорились провести в ближайшее время встречу консультативного комитета по безопасности в формате «2+2». Кроме того, Остин и Киси подчеркнули важность тесного сотрудничества между США, Японией и Южной Корей.

Беседа министров прошла после инцидента с американским истрибителем F-16, который 30 ноября произвел сброс баков вблизи жилых районов в японском городе Аомори

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Нобуо Киси назвал «крайне прискорбным» возобновление полетов F-16 вопреки требованию прекратить их эксплуатацию до окончания расследования инцидента в Аомори.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония выразила сожаление из-за возобновления полетов истребителей F-16