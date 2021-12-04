Вашингтон, 4 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Усилия по углублению сотрудничества в сфере обороны обсуждались в рамках телефонного разговора главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Японии Нобуо Киси, 3 декабря сообщили в пресс-службе минобороны США.

U.S. Marine Corps Флаги США и Японии

Стороны договорились провести в ближайшее время встречу консультативного комитета по безопасности в формате «2+2». Кроме того, Остин и Киси подчеркнули важность тесного сотрудничества между США, Японией и Южной Корей.

Беседа министров прошла после инцидента с американским истрибителем F-16, который 30 ноября произвел сброс баков вблизи жилых районов в японском городе Аомори

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря Нобуо Киси назвал «крайне прискорбным» возобновление полетов F-16 вопреки требованию прекратить их эксплуатацию до окончания расследования инцидента в Аомори.