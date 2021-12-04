Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что не признает никакие «красные линии» в ситуации с Украиной. Он рассказал об этом 3 ноября журналистам.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я не признаю ничьих красных черт», — сказал он, комментируя заявления о том, что Москва считает «красной чертой» дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение вооружений на территории Украины.

Также американский лидер добавил, что он собирается провести с президентом России Владимиром Путиным «долгий разговор» и в том числе по ситуации с Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в данный момент обсуждается возможность проведения прямых переговоров между американским президентом Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным.