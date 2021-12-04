Москва, 4 декабря, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Численность граждан России с доходами ниже границы бедности к третьему кварталу 2021 года сократилась до 16 млн человек после изменения методики оценки. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

По данным Росстата, в третьем квартале 2021 года численность населения России с доходами ниже границы бедности составила 16 млн человек (11% от общего населения). В сравнении с тем же кварталом 2020 года число граждан России, живущих за чертой бедности, снизилось на 2,8 млн человек, или 1,8 процентного пункта. Снижение числа бедных граждан объясняется ростом доходов населения, а также изменением методики расчёта границы бедности.

В Росстате напомнили, что оценка численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в России ведётся с 1992 года. С 2000 до 2020 года величина прожиточного минимума определялась на основе общей стоимости потребительской корзины и обязательных платежей.

В декабре 2020 года в России изменился порядок расчёта прожиточного минимума — показатель был привязан к медиане среднедушевого дохода. С этого времени прожиточный минимум в России определяется как 44,2% от значения медианы среднего дохода на душу населения.