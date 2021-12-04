Нью-Йорк, США, 4 декабря, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 3 декабря — последнего рабочего дня недели — снижением на фоне слабой статистики по американскому рынку труда и новостей о распространении штамма коронавируса «Омикрон». Больше других потерял Nasdaq.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 59,71 пункта (0,17%), до уровня 34 580,08 пункта. S&P 500 подешевел на 38,67 пункта (0,84%), до уровня 4538,43 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 295,85 пункта (1,92%), до уровня 15 085,47 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,23 (0,35%), до уровня $66,27 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 2 декабря частичным восстановления после отката, произошедшего на фоне новостей о новом штамме коронавируса «Омикрон».

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