Оренбург, 4 декабря, 2021, 08:04 — ИА Регнум. В Оренбурге под суд отдана риэлтор, обманувшая людей почти на два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мошенники

Уголовное дело о мошенничестве расследовала следственная часть СУ МУ МВД России «Оренбургское». У семьи медиков гражданка похитила 1,4 млн рублей, выделенных по программе «Земский доктор» на приобретение жилья. Медики обратились к услугам риэлтора, но та не выполнила своих обязательств.

Также гражданка обманула ещё троих человек. Никому из пострадавших ущерб она добровольно не возместила. Теперь ей грозит до десяти лет колонии.