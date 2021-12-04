Кабул, , 08:03 — REGNUM Указ лидера движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о правах женщин приветствовала администрация Белого дома в США. Об этом 4 декабря сообщил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст в своём Twitter.

Афганистан

Уэст заявил, что США приветствуют указ, позволяющий женщинам выходить замуж по собственной воле и желанию за кого им хочется, либо отказаться от замужества вообще.

Однако при этом политик отметил, что в Белом доме ждут дальнейших шагов от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обеспечению женщинам прав и в других сферах общества. В частности, Уэст указал на обеспечение женщинам прав на образование, труд, участие в политической жизни и в медиа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзада издал указ о правах женщина. Указ состоит из шести статей и посвящен вопросам брака, семьи и права наследования женщинами. Кроме того, в указе в некоторых случаях осуждается непристойность содержания ряда культурных традиций.

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