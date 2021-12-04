* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 07:58 — REGNUM Ряд жителей города Файзабад в провинции Бадахшан говорят, что власти через громкоговорители в этом городе запретили брить бороды.

Жители Файзабада рассказали «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издали приказ в четверг, 2 декабря, в городе Файзабад, административном центре провинции Бадахшан.

По их словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвали людей прекратить сбривать бороды и приравнять свой внешний вид к принципам сунны. Также, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали пять раз в день совершать общую молитву и закрывать все магазины на время совершения молитвы.

По словам местных жителей, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что женщины должны носить хиджаб, воздерживаться от ношения провоцирующей одежды и коротких юбок и ходить на базар с махрамом. Сообщается, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили, что нарушители правил будут наказаны в соответствии с исламскими законами.

Ряд жителей уездов провинции Бадахшан подтверждают, что бритье бороды запрещено в их уездах, и что все верующие обязаны совершать свои молитвы совместно.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили обязательным ношение бороды и массовые молитвы в провинции Гор.

Ма́храм (запретный, имеющий доступ в гарем, родственник) — в исламском праве: близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить замуж по причине их родства, но с которым имеет право оставаться наедине и отправляться в путешествие.

В сообщении не указано, что кроме махрама, женщина имеет право выходить на улицу и с мужем.