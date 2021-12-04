Томари, Сахалинская область, , 07:55 — REGNUM Легковой автомобиль загорелся в городе Томари Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Пожар Image Catalog

По ее данным, возгорание произошло в районе дома № 1 по улице А. Буюклы. К месту происшествия спасатели прибыли спустя пять минут после поступления сигнала о пожаре. К этому времени передняя часть автомобиля была охвачена огнем. Пожар удалось потушить, пострадавших не было. Причины возгорания не называются.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября легковой автомобиль загорелся в городе Стерлитамаке в Башкирии. В результате возгорания пострадал владелец машины, его госпитализировали с ожогами II и III степени. Врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

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