Кабул, , 07:52 — REGNUM Несмотря на вывод войск НАТО из Афганистана, госсекретарь США заявил, что организация по-прежнему сконцентрирована на борьбе с терроризмом в Афганистане.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что спустя несколько месяцев после скандального ухода НАТО из Афганистана, члены этой организации по-прежнему уделяют особое внимание борьбе с терроризмом в Афганистане.

Согласно заявлению Госдепартамента США, Блинкен сказал, что через три месяца после завершения миссии НАТО в Афганистане союзники уделяют особое внимание борьбе с террористическими группировками, включая «Вилаят Хорасан» (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и в Пакистане — прим.).

«Мы работаем над созданием стратегического направления для НАТО, чтобы организация была готова бороться с новыми угрозами в этом развивающемся мире», — сказал он.

По вопросам текущей ситуации в Афганистане, Блинкен продолжил:

«Мы (НАТО), как коалиция, ведем переговоры и решаем многие проблемы, которые актуальны сейчас в Афганистане, от гуманитарных вопросов до ситуации в сфере безопасности».

В ходе последней операции в Афганистане под руководством США погибли 10 мирных жителей, в том числе семеро детей. Соединенные Штаты сначала отрицали убийство мирных жителей, но в конечном итоге признали гибель мирных жителей под давлением СМИ и наличием неопровержимых доказательств.

Однако представители командования США заявили, что результаты их расследования показали, что нападение не нарушало законы войны.

Бригадный генерал Исмаил Каани, командир «Сил Кудс» Корпуса стражей исламской революции, напомнив о 20 годах военных преступлений, совершенных американцами в Афганистане, сказал:

«Американцы хитры, коварны и преступны, они 20 лет воевали в Афганистане, это самое их тяжелое поражение за этот период».

Силы «Кудс», также встречаются варианты «Кодс» (перс. Sepāh-e Qods) и Аль-Кудс — подразделение специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитное военно-политическое формирование Исламской Республики Иран. Отвечает за осуществление специальных операций за пределами территории Ирана. «Кудс» или «Кодс» на персидском языке — город Иерусалим, считающийся одним из самых священных городов в исламе.