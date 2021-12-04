Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Более 264 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в мире. Об этом 4 декабря свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, ведущего медицинскую статистику на основе данных из открытых источников.

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Всего по состоянию на 07:30 мск в мире подтверждено 264 892 562 случая заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Из них от последствий заболевания COVID-19 скончались 5 242 384 человек.

С начала массовой вакцинации от COVID-19 в мире, по данным университета Хопкинса, использовано 8 118 138 512 доз вакцин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Всемирной Организации здравоохранения, в мире с начала пандемии коронавируса выявлено уже 263 563 622 носителя коронавирусной инфекции.

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