Токио, , 07:45 — REGNUM Запланированный на декабрь визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в США, вероятнее всего, будет перенесён на 2022 год. Об этом 4 декабря сообщает телеканал NHK.

Фумио Кисида (сс) 首相官邸ホームページ

По его прогнозу, зарубежная поездка главы правительства в этом году не состоится как из-за распространения в мире нового штамма коронавируса «Омикрон», так и в связи с необходимостью заниматься неотложными вопросами внутренней политики Японии. В числе которых — формирование бюджета страны на следующей финансовый год.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида намеревался во время поездки на международный «Саммит за демократию» встретиться с президентом США Джо Байденом.

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