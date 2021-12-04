Пекин, , 07:44 — REGNUM Настоящей целью США является не демократия, а гегемония, защита своего безраздельного господства в мире под прикрытием демократии, заявил 3 декабря член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

Такой позиции, по словам китайского министра, придерживаются многие государства, которые «считают, что США больше не вправе оценивать другие страны и устанавливать для них стандарты, не вправе требовать послушного копирования демократии американского образца».

Ван И добавил, что вести дискуссии на тему демократии следует только на площадке Организации Объединённых Наций, руководствуясь принципами равноправия и взаимного уважения. Глава МИД КНР заявил также, что к Вашингтону за последнее время накопилось масса вопросов, которые потребуют ответов.

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицянь заявил, что позиция России о неприемлемости манипуляций США понятием демократических ценностей является правильной.

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