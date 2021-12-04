* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 07:41 — REGNUM Специальный представитель Исламской Республики Иран в Афганистане, по вопросу противостояния между ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проникают в Афганистан через пакистанскую границу.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», спецпредставитель Исламской Республики Иран в Афганистане Хасан Каземи Коми, говоря о нападениях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на шиитов в Афганистане, заявил, что и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жаждут крови друг друга, потому что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) повинно в смерти многих талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Исламской государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проникает в Афганистан через границу с Пакистаном

Он добавил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идеологически близка к идеологии экстремистского крыла салафитов и ваххабитов, но что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напротив, не относятся к ваххабитам и следуют установлениям ханафитского мазхаба суннизма.

В отношении ситуации в сфере безопасности в Афганистане, Каземи Коми сказал, что после того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял под свой контроль Афганистан, обстановка там стала более стабильной и безопасной, чем раньше, и это принесло большие плюсы «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «поэтому Соединенные Штаты организовали несколько взрывов в шиитских мечетях, чтобы дискредитировать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сфере обеспечения безопасности».

Спецпредставитель Ирана заявил:

«США пытались развязать войну между шиитами и суннитами этими атаками против шиитов. Если бы эти взрывы были делом рук талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), позиция нашей страны была бы в корне иной».

Относительно недавних столкновений на границе с Афганистаном, он сказал, что конфликт был разрешен путем телефонных переговоров с Кабулом.

Салафи́я («предки, предшественники») — движение в суннитском исламе, объединяющее мусульманских религиозных деятелей, которые в разные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, на праведных предков (ас-салаф ас-салихун). К салафитам причисляются, например, идеологи ассоциации «Братья-мусульмане». Своей основной задачей салафиты считают борьбу за очищение ислама от различных чуждых, с их точки зрения, ему примесей, основанных на культурных, этнических или каких-то других особенностях тех или иных мусульманских народов.