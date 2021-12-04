Иркутск, , 07:41 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 4 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6465 человек, причём 29 из них добавили в сводку за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 141 738 (+600 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Госпитализированы 4777 (46 за сутки). В то же время излечились 114 824 пациента (364).

Ещё 548 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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