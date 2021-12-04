Москва, 4 декабря, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Средняя цена подержанного легкового автомобиля на российском рынке за первые 11 месяцев 2021 года выросла на 34%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Vladtime.ru Авторынок

По оценкам экспертов, в начале 2021 года средняя цена подержанного авто составляла около 688 тыс. рублей. В ноябре текущего года этот показатель достиг 922 тыс. рублей. Таким образом, средняя цена выросла на 234 тыс. рублей или 34%.

Отмечается, что только за ноябрь цены на подержанные автомобили выросли на 6%. В октябре и сентября темпы роста составили 4% и 5% соответственно.

Рост стоимости подержанный автомобилей объясняется сохранением дефицита новых авто. В 2021 году все мировые автомобилестроительные компании были вынуждены сократить объёмы производства из-за нехватки электронных компонентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в России впервые большая часть автокредитов пришлась на подержанные автомобили.