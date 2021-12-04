Москва, , 07:34 — REGNUM Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы. Об этом 4 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Пожар Pixabay.com

Возгорание произошло около 04:00 мск на шестом этаже жилого многоэтажного дома на улице Вешняковской. Отмечается, что погибшие оказались заблокированы огнём и не смогли выбраться из здания. Ещё один человек получил лёгкие травым, оказывая помощь женщине.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Информация о погибших и пострадавших официально не подтверждена.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате пожара в жилом доме в Калуге.

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