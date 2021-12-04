Североуральск, Свердловская область, 4 декабря, 2021, 07:33 — ИА Регнум. На севере Свердловской области произошёл горный удар в шахте. Об этом пишут СМИ.

Geograph.org.uk Шахта

По данным Е1.ru, жители посёлка Черёмухово пожаловались на то, что у них трясло землю. Перепугались не только люди, но и животные.

В областном главке МЧС журналистам пояснили, что горный удар случился на шахте «Черемуховская-Глубокая». Сведений о пострадавших не поступало. Шахта работает в обычном режиме.