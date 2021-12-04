Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Факты инфицирования штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрированы уже в десяти штатах США, 3 декабря сообщило издание The Wall Street Journal.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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В большинстве случаев речь идет о пациентах, которые побывали в одной из стран на юге Африки. В штатах Гавайи и Миннесота были обнаружены носители штамма коронавируса «Омикрон», которые не выезжали за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря американская корпорация Google вновь отложила возвращение своих сотрудников с удаленной работы в офисы из-за появления штамма «Омикрон».

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