Пекин, , 07:26 — REGNUM Информационное бюро Госсовета КНР 4 декабря опубликовало Белую книгу, озаглавленную «Демократия в Китае». Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Снегопад в Китае Tuchong.com

В документе отмечается, что демократия является общей ценностью человечества и идеалом, который всегда лелеяли Коммунистическая партия Китая и китайский народ.

В Белой книге говорится, что за минувшее столетие Компартия КНР привела граждан к реализации идей народной демократии, и сегодня китайский народ по-настоящему стал хозяином страны, общества и собственной судьбы.

Подчёркивается также, что статус народа как хозяина страны — это и есть суть народной демократии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае опубликована Белая книга «Китайско-африканское сотрудничество в новую эпоху». В документе говорится, что солидарность с Африкой и укрепление взаимодействия служит краеугольным камнем китайской международной политики.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай выпустил в свет Белую книгу по сотрудничеству с Африкой