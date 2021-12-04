Госсовет КНР выпустил Белую книгу о китайской демократии
Пекин, 4 декабря, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Информационное бюро Госсовета КНР 4 декабря опубликовало Белую книгу, озаглавленную «Демократия в Китае». Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
В документе отмечается, что демократия является общей ценностью человечества и идеалом, который всегда лелеяли Коммунистическая партия Китая и китайский народ.
В Белой книге говорится, что за минувшее столетие Компартия КНР привела граждан к реализации идей народной демократии, и сегодня китайский народ по-настоящему стал хозяином страны, общества и собственной судьбы.
Подчёркивается также, что статус народа как хозяина страны — это и есть суть народной демократии.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае опубликована Белая книга «Китайско-африканское сотрудничество в новую эпоху». В документе говорится, что солидарность с Африкой и укрепление взаимодействия служит краеугольным камнем китайской международной политики.