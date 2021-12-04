Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Соединенным Штатам и России удалось достичь определенных успехов в решении вопросов по выдаче дипломатических виз, сообщает пресс-служба американского Госдепартамента.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе переговоров, проведенных за последние дни, Вашингтону и Москве удалось продвинуться в решении ситуации с выдачей виз. Тем не менее переговоры по этому вопросу продолжаются. Представитель американского Госдепартамента подчеркнул, что Москве и Вашингтону необходимо сохранять открытые каналы связи, чтобы оперативно решать проблемы в ситуации мировой напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября в МИД РФ рассказали, что переговоры между Россией и США по вопросам выдачи дипломатических виз идут непросто. Отмечалось, что консультации между сторонами продолжатся и в декабре.

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