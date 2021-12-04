Москва, 4 декабря, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Назначенный на 4 декабря запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома «Куру» во Французской Гвиане отменён за несколько минут до назначенного времени из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Philippe Semanaz Космодром Куру

Старт был назначен на 4 декабря в 03:23 по московскому времени. За семь минут до этого времени служба безопасности французской стороны объявила об отмене запуска из-за метеоусловий. В качестве новой даты запуска назначено 5 декабря в 03:39 мск.

Ракета «Союз-СТ» выведет на околоземную орбиту европейский навигационный спутник Galileo. Система навигации Galileo является аналогом российской ГЛОНАСС и американской GPS.

Пуски российскими носителями с космодрома «Куру» проводятся в рамках контракта компании Arianespace и Главкосмоса — внешнеэкономического подразделения Роскосмоса. Первый запуск ракеты «Союз-2» в модификации «Союз-СТ-Б» состоялся в октябре 2011 года.